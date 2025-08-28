Antonio Tiberi si scuote alla Vuelta: “La migliore giornata finora, sto iniziando a carburare”

La sesta tappa della Vuelta a España 2025 non ha deluso le aspettative ed ha stravolto la classifica generale. È stato Jay Vine a conquistare il successo in solitaria, dopo una scalata senza intoppi fino a Pal. Andorra: 11ma vittoria in carriera per l’australiano della UAE Team Emirates XRG, che è riuscito ad anticipare il compagno di fuga Torstein Træen.

Il norvegese della Bahrain Victorious, in virtù del secondo posto odierno, è la nuova maglia rossa della Vuelta, seguita da Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale, +31″) e Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team, +1’01”) autore di un’ottima prova. Nel gruppo dei migliori Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ha provato a sorprendere tutti, ma Vingegaard ha subito riposto presente.

I due sono stati poi raggiunti, grazie anche al forcing della Bahrain Victorious, con Tiberi nelle prime posizioni. Nessun distacco, dunque, tra i big, ad esclusione di Juan Ayuso, che ha perso contatto ai piedi della salita. Frazione quindi positiva per gli italiani, con Antonio Tiberi apparso finalmente in forma. Il 24enne azzurro, ai microfoni di Eurosport, ha dichiarato: “Sono parecchio stanco, però oggi posso dire di aver finalmente avuto delle buone sensazioni in gara”.

“Dall’inizio della Vuelta è la miglior giornata per me, sta andando come mi aspettavo. Pensavo di iniziare a carburare e sentirmi meglio dopo la prima settimana, e per questo sono contento delle sensazioni. Torstein ha fatto una grande tappa, è riuscito ad entrare nella fuga di giornata, era quello messo meglio in classifica. Ha preso la maglia, se la merita, sono contento per lui. Vediamo la squadra cosa ci dirà ora. Domani sarà una tappa dura e molto combattiva nel finale”, ha poi concluso Tiberi.