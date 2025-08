A che ora Thomas Ceccon in finale nei 100 farfalla oggi: programma esatto, n. di corsia, avversari, tv

Thomas Ceccon ci prova. Il fuoriclasse azzurro, infatti, oggi alle ore 13.43 italiane sarà impegnato nella Finale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Il classe 2001 si presenta all’atto conclusivo dopo aver messo a segno un clamoroso record italiano in quella che, sulla carta, non sarebbe una delle “sue” gare.

Il nativo di Thiene, dopo essere uscito di scena in maniera clamorosa nelle batterie dei 200 dorso, si è rifatto con gli interessi stampando un 50.42 che va ad abbattere il primato italiano precedente (50.64) e oggi proverà il colpaccio. I favoriti per la gara sono lo svizzero Noè Ponti che si è qualificato con il tempo di 50.18, il canadese Josh Liendo (50.24) e il francese Maxime Grousset (50.25). Thomas Ceccon è nella classica situazione nella quale non avrà nulla da perdere, potrà gareggiare con la mente libera e potrà cercare il grande risultato. Saranno gli altri a doversi preoccupare di lui, con una corsia numero 2 che potrebbe metterlo ancor più fuori dai radar.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale dei 100 farfalla maschili con Thomas Ceccon ai Mondiali 2025 di nuoto. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD (227 di Sky e 58 dgt), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Mix (canale 211). In diretta streaming si potrà seguire su RaiPlay, SkyGO e NOW, mentre la diretta live testuale sarà su OA Sport.

CALENDARIO FINALE THOMAS CECCON 100 FARFALLA MONDIALI (orari italiani)

Sabato 2 agosto

Ore 13.43 Finale 100 farfalla maschili con Thomas Ceccon – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport 1 e Sky Sport Mix

IN CHE CORSIA NUOTA THOMAS CECCON LA FINALE DEI 100 FARFALLA

Corsia 2.

GLI AVVERSARI DI THOMAS CECCONA NELLA FINALE DEI 100 FARFALLA

Corsia 1: Andrei Minakov (Russia, gareggia come atleta indipendente)

Corsia 3: Maxime Grousset (Francia)

Corsia 4: Noe Ponti (Svizzera)

Corsia 5: Josh Liendo (Canada)

Corsia 6: Ilya Kharun (Canada)

Corsia 7: Matthew Temple (Australia)

Corsia 8: Simon Bucher (Austria)

