A che ora Sinner-Mannarino, ATP Cincinnati 2025: programma, tv, streaming

Pubblicato

40 secondi fa

il

Jannik Sinner
Jannik Sinner / IPA Sport

Oggi, mercoledì 13 agosto, Jannik Sinner tornerà in campo per affrontare il francese Adrian Mannarino negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, il pusterese andrà a caccia del successo per proseguire nel cammino che vorrà portarlo fino in fondo, per confermare il titolo dell’anno scorso in questo torneo.

Non sarà un match semplice. Il mancino transalpino è avversario in grado di mettere in difficoltà per il suo modo di giocare. Un tennis molto piatto capace di assorbire la potenza dei colpi di Jannik e di trovare soluzioni da fondo particolarmente ardite. Vedremo se e quanto Jannik riuscirà a disinnescarlo.

I precedenti danno ragione a Jannik, avanti 3-0 contro Mannarino. Tuttavia, nelle sfide che si sono svolte sul cemento outdoor c’è stato sempre grande equilibrio e Sinner dovrà essere molto risoluto nello sfruttare ogni minima chance offerta dall’avversario.

La partita tra Jannik Sinner e Adrian Mannarino, valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati, andrà in scena quest’oggi e sarà il secondo sul campo centrale, il cui programma inizierà alle 17.00 italiane.  La copertura televisiva del match sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025

Mercoledì 13 agosto (orari italiani)

P&G CENTER COURT – Inizio alle 17.00 italiane

[10] Frances Tiafoe USA vs [7] Holger Rune DEN

A seguire

[1] Jannik Sinner ITA vs [Q] Adrian Mannarino FRA

Non prima delle 21.00 italiane

[1] Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Non prima delle 01.00 italiane di giovedì 14 agosto

L. Nardi ITA vs [2] C. Alcaraz ESP

A seguire

[12] Ekaterina Alexandrova vs [28] Anna Kalinskaya

PROGRAMMA SINNER-MANNARINO ATP CINCINNATI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport

