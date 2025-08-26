A che ora Larissa Iapichino alle Finali di Diamond League a Zurigo: programma, tv, streaming

Larissa Iapichino sarà una delle protagoniste della competizione femminile di salto in lungo nell’ambito delle Finali di Diamond League 2025 a Zurigo. La campionessa europea indoor in carica proverà a replicare il successo ottenuto un anno fa alle Finals di Bruxelles, ma dovrà fare i conti con alcune avversarie molto temibili e soprattutto con la grande rivale tedesca Malaika Mihambo.

La figlia di Fiona May è attesa sulla pedana dello stadio Letzigrund nella serata di giovedì 28 agosto per l’ultimo vero test agonistico di alto livello prima di volare in Giappone a metà settembre per i Mondiali di Tokyo. L’azzurra affronterà a Zurigo anche le statunitensi Claire Bryant e Monae’ Nicholas, la francese Hilary Kpatcha e la padrona di casa elvetica Annik Kalin oltre a Mihambo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della gara femminile di salto in lungo con Larissa Iapichino a Zurigo. L’evento finale della Diamond League verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

A CHE ORA LARISSA IAPICHINO ALLE FINALI DI DIAMOND LEAGUE

Giovedì 28 agosto

20.40 Salto in lungo femminile, con Larissa Iapichino – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Arena

PROGRAMMA FINALI DIAMOND LEAGUE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.