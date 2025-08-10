A che ora Gianmarco Tamberi in gara oggi: programma, avversari, dove vederlo in tv e streaming

Gianmarco Tamberi tornerà in pedana in Germania, in occasione dell’Hochsprung Heilbronn 2025 di atletica leggera, manifestazione che si svolgerà domenica 10 agosto alle ore 14.15 nell’omonima città tedesca: l’azzurro sarà al via nella gara di salto in alto maschile.

L’Hochsprung Heilbronn 2025 di atletica leggera, manifestazione senior in programma nell’omonima città tedesca, non sarà trasmesso in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da hochsprung-heilbronn.de.

CALENDARIO HOCHSPRUNG HEILBRONN 2025 OGGI

Domenica 10 agosto

14.15 Salto in alto maschile (con Gianmarco Tamberi) – Diretta streaming su hochsprung-heilbronn.de

GLI AVVERSARI DI GIANMARCO TAMBERI

1 Mutaz Essa Barshim

2 Donald Thomas

3 Hamish Kerr

4 Woo Sang-Hyeok

5 Mateusz Przybylko

6 Marco Fassinotti

7 Tobias Potye

8 Jan Štefela

9 Edgar Rivera

10 Yual Reath

11 Elia Kosiba

12 Falk Wendrich

13 Jef Vermeiren

