Atletica oggi in tv, Meeting Sestriere 2025: orari, programma, streaming
Quest’oggi, domenica 10 agosto, si terrà il meeting internazionale di Sestriere valevole come tappa della High Speed League 2025. Tutto pronto sulla storica pista di atletica del Colle di Sestriere, la più alta del Vecchio Continente con i suoi 2035 metri di altitudine, recentemente rinnovata e omologata secondo gli standard europei e mondiali.
Nel cast odierno figurano tra gli azzurri di maggior rilievo la fresca campionessa italiana assoluta Elena Carraro ed Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli, il campione europeo indoor 2023 Samuele Ceccarelli nei 100 metri, Oliver Mulas nei 110 metri con barriere ed il terzetto in corsa per un possibile posto nella 4×400 di Tokyo composto da Lorenzo Benati, Davide Re e Matteo Raimondi.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare del Meeting di Sestriere. Il nuovo appuntamento della High Speed League 2025 si disputerà dunque a partire dalle ore 11.45 ma non sarà visibile né in tv né in streaming, a meno di eventuali novità in extremis a ridosso della kermesse piemontese.
CALENDARIO MEETING SESTRIERE 2025
Domenica 10 agosto
11.45 Salto triplo (femminile)
12.45 Salto triplo (maschile)
13.10 100 metri (femminile)
13.15 100 metri (maschile)
13.35 100 ostacoli
13.55 110 ostacoli
14.00 Salto in lungo (femminile)
14.10 400 metri (femminile)
14.15 400 metri (maschile)
14.30 200 metri (femminile)
14.35 200 metri (maschile)
15.10 Salto in lungo (maschile)