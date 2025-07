Wimbledon 2025, Sabalenka-Anisimova e Swiatek-Bencic. In quattro a caccia di un sogno

A caccia di un sogno. A Wimbledon è la giornata dedicata alle semifinali femminile e le quattro protagoniste cercano tutte di conquistare la loro prima finale della carriera ai Championships. Ad aprire il programma saranno Aryna Sabalenka ed Amanda Anisimova, mentre successivamente toccherà a Iga Swiatek e Belinda Bencic.

Sabalenka è l’unica delle quattro semifinaliste ad essere già arrivata in questo punto del torneo, ma nelle due precedenti circostante è sempre stata eliminata. Sicuramente la numero uno del mondo parte con i favori del pronostico, ma non potrà permettersi tutti i passaggi a vuoto avuti nel corso del match con la tedesca Siegemund nei quarti. Sabalenka si è trovata sotto di un set (unico concesso nel torneo) ed anche di un break nel terzo set, ma è comunque riuscita a ribaltare la partita alla fine, facendo valere la maggior forza e potenza rispetto all’avversaria. La numero uno del mondo dovrà soprattutto battere la pressione che c’è su di lei, visto che non ha mai fatto finale a Wimbledon e soprattutto in questa stagione non è ancora riuscita a vincere uno Slam, perdendo entrambe le finali giocate con Keys e Gauff.

Dall’altra parte della rete ci sarà Amanda Anisimova, che si è ormai definitivamente ritrovata in questa stagione, dopo i problemi avuti soprattutto due anni fa con lo stop dal tennis giocato ed il ritorno in campo nella passata stagione. Molto importante il quarto con Pavluchenkova, vinto anche con la forza mentale di non crollare dopo le tante occasioni avute e la rimonta subita. Anisimova è in vantaggio per 5-3 nei precedenti, ma le prime quattro vittorie sono arrivate tutte tra il 2019 e il 2022. Curiosità vuole che le due si sono affrontate già quattro volte negli Slam ed il bilancio è in parità, con l’ultimo successo di Sabalenka proprio agli ottavi dell’ultimo Roland Garros per 7-5 6-3.

Iga Swiatek ha finalmente rotto il tabù delle semifinali di Wimbledon, riuscendo così a raggiungere questo traguardo in tutti gli Slam. La polacca sta sicuramente giocando il suo miglior tennis sull’erba e la bella vittoria nei quarti contro la russa Liudmila Samsonova ne è sicuramente una conferma. Sembra una Swiatek decisamente più serena e meno contratta di quella vista nell’ultimo mese sulla terra, dove la pressione del dover per forza vincere le ha sicuramente giocato contro.

Adesso l’ex numero uno se la vedrà con una delle favole di questo torneo. Belinda Bencic è tornata a giocare una semifinale Slam quasi sei anni dopo l’ultima (US Open 2019). La svizzera ha saltato anche tutto l’anno scorso per la nascita della figlia ed è rientrata quest’anno, riuscendo a raggiungere questo fantastico traguardo. Nei quarti una vittoria eccezionale con Mirra Andreeva, gestendo al meglio i due tie-break e i momenti più delicati del match (tranne quando è andata a servire per il match sul 5-4). Swiatek e Bencic non si affrontano da due anni e proprio l’ultima sfida è stata negli ottavi a Wimbledon, con la polacca che vinse un incontro tiratissimo in rimonta per 6-7 7-6 6-3. Quasi sicuramente sarà battaglia anche quest’oggi.