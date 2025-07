WEC, BMW ottiene la Top5: “Solida prestazione, abbiamo ottenuto il massimo possibile”

Quinta posizione ottenuta in Brasile per BMW Motorsport dopo una bella bagarre nel finale contro Peugeot. Sheldon van der Linde, al volante della Hybrid V8 n. 20, ha passato nei minuti conclusivi la Peugeot 9X8 n. 94 di Loic Duval ottenendo di forza un posto in Top5.

BMW non è mai stata obiettivamente della partita, inferiore a Porsche e soprattutto a Cadillac che ha letteralmente dominato il fine settimana ottenendo la pole e siglando una storica doppietta con le riconoscibili V-Series.R targate Hertz Team JOTA.

Andreas Roos, responsabile di BMW M Motorsport, ha dichiarato in un commento ufficiale: “Congratulazioni al BMW M Team WRT e all’equipaggio della vettura n. 20 per un weekend eccellente. Sheldon van der Linde ha impressionato in qualifica e con la sua spettacolare manovra di sorpasso ai danni della Peugeot nel finale. René Rast ha disputato due eccellenti stint iniziali e Marco Wittmann è stato un sostituto eccezionale di Robin Frijns. È stata una prestazione solida e abbiamo ottenuto il massimo possibile. I problemi iniziali ai freni della vettura n. 15 non ci hanno chiaramente aiutato.. Analizzeremo attentamente la situazione in seguito”.

Sheldon van der Linde /Marco Wittmann/René Rast sono quindi riusciti a terminare regolarmente le sei ore, mentre come detto dal responsabile BMW non è andata benissimo per la BMW n. 15 che dopo meno di sessanta minuti ha dovuto arrestarsi ai box con un problema ai freni.