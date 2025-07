WEC, Valentino Rossi: “Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile”

Giornata incolore per le due BMW M4 GT3 EVO del Team WRT in Brasile al termine della 6 Ore valida per il FIA World Endurance Championship. Entrambe le auto della compagine di Vincent Vosse non sono mai state della partita nella quinta tappa del Mondiale che per la prima volta ha premiato la Lexus RC F GT3 n. 78 Akkodis ASP di José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu.

In 10ma posizione si è classificata la BMW n. 46 di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde, mentre in 12ma piazza si è attestata la BMW n. 31 di Augusto Farfus/Pedro Ebrahim/Yasser Shahin.

Il ‘Dottore’ ha affermato in una nota ai margini del weekend. “Certo, il decimo posto non è quello che volevamo, il nostro target era quello di lottare per il podio. Ma considerando il nostro ritmo e quanto abbiamo faticato nelle prove, il risultato non è male. La gara è andata bene; non abbiamo commesso errori e la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Abbiamo ottenuto il miglior risultato possibile. Ma è quello che è. Tutti hanno dato il massimo, anche se la prestazione e il ritmo non sono stati fantastici. Spingeremo di nuovo la prossima volta”.

In attesa della ripresa del Mondiale in America a settembre, Valentino Rossi correrà settimana prossima a Misano nel GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La leggenda del Motomondiale guiderà come sempre la BMW n. 46 WRT in classe PRO con Raffaele Marciello.