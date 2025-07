WEC, Porsche torna a podio: “Cadillac era semplicemente più veloce”

Porsche Penske Motorsport ritrova il podio a San Paolo nel FIA World Endurance Championship con la vettura n. 5 di Julien Andlauer e Michael Christensen. Il costruttore tedesco ottiene il terzo posto all’arrivo dopo aver tentato nelle prime due ore di impensierire le due Cadillac Hertz Team JOTA.

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (n. 12) hanno vinto in Brasile dominando la scena e precedendo all’arrivo i compagni di squadra Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais (n. 38). Porsche ha dovuto guardare da lontano i rivali, l’auto n. 5 ha tentato nel finale di recuperare chiudendo a meno di 2 secondi dal secondo posto.

Christensen ha affermato in una nota ufficiale: “Il terzo posto è un buon risultato per noi. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma le Cadillac sono state semplicemente più veloci di noi oggi. Julien è partito benissimo e ha preso il comando. Tuttavia, non siamo riusciti a difendere il primo posto sulla distanza. Possiamo essere soddisfatti della nostra prestazione, anche se le nostre aspettative sono ovviamente diverse. Guardando alla stagione finora, lo sviluppo sta andando nella giusta direzione: stiamo diventando sempre più forti.”

Soddisfazione anche per Urs Kuratle, Direttore Factory Motorsport LMDh. “Non siamo riusciti a battere Cadillac, ma avevamo tutti gli altri in pugno. La nostra Porsche 963 ha funzionato alla perfezione, e anche il team e i piloti hanno svolto un lavoro impeccabile per tutto il weekend. Stiamo andando nella giusta direzione, ora guardiamo con fiducia al resto della stagione”.

Prova in difesa invece per la Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Prohm. Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz concludono in sesta posizione difendendo il primato in classifica nonostante i chili di zavorra extra che spettano ai leader virtuali della serie. Il nostro connazionale, vincitore con l’americano e l’austriaco un mese fa a Le Mans, ha dichiarato in merito: “Con la zavorra che avevamo, non avrei mai pensato che il nostro risultato di oggi fosse possibile. I 36 chilogrammi extra ci hanno davvero rallentato, in questo contesto ottenere il sesto posto è incredibile”.