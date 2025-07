Nell’appuntamento del martedì con Sprint Zone, ospite in studio Walter Monti, tecnico della giovane e talentuosa velocista Kelly Doualla, protagonista assoluta dell’atletica giovanile italiana. Il coach lombardo racconta in esclusiva gli ultimi mesi della 15enne dopo il brutto infortunio alla 4×200 ai Campionati Allievi indoor di Ancona, avvenuto il giorno successivo al clamoroso 7”19 nei 60 metri, crono da primato nazionale. Due mesi lontana dalla pista, un recupero fatto di sacrificio e pazienza, ma anche di grande determinazione. Il ritorno è stato travolgente: dopo due gare di rodaggio, Kelly ha messo a segno due primati italiani Under 20 consecutivi sugli 100 metri piani, prima a Brescia e poi a Rieti, con uno strepitoso 11”36 nonostante il forte vento contrario. Il futuro sembra già adesso luminoso. Prossimo obiettivo? Quasi certa la convocazione per gli Europei Under 20 di Tampere, in programma a inizio agosto. E c’è da scommettere che Kelly vorrà stupire ancora. ️ Conduce: Ferdinando Savarese LIVE ogni martedì su Sprint Zone