Volley, Degradi: “Sarà battaglia con la Polonia”. Cambi: “Semifinali uguali all’anno scorso…”

Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 26 luglio (ore 16.00) scenderà in campo a Lodz per affrontare la Polonia nella semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche incroceranno le padrone di casa dopo aver regolato gli USA per 3-0 e partiranno con tutti i favori del pronostico, desiderose di meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo in modo da difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa.

ALICE DEGRADI: “Siamo cariche, consapevoli che contro la Polonia sarà una grande battaglia. Rispetto all’anno scorso sarà una partita diversa, non dobbiamo pensare più a quel match, perché siamo sicure che sarà tutta un’altra storia. Sarà molto bello giocare in un palasport gremito come sarà domani l’Atlas Arena. Chiaramente avremo tutto il tifo contro, cosa che tra l’altro ci è già capitata più volte nel corso delle tre week della fase intercontinentale, ma sono certa che fungerà da stimolo per fare bene. Noi stiamo bene, siamo in un buon momento e veniamo da un torneo finora giocato bene ed ora affrontiamo le migliori squadre al mondo. Dobbiamo essere pronte per questo tipo di partite a partire da quella di domani con la Polonia”.

CARLOTTA CAMBI: “Stiamo bene anche se credo che sarà una sfida complessa, perché avremo tutto il pubblico contro in un’atmosfera da brividi. Detto questo, siamo pronte con la voglia di goderci questa semifinale in un match tutt’altro che scontato. Il tabellone delle semifinali è identico a quello dell’anno scorso, è qualcosa di particolare ed insolito con incroci di classifica diversi che hanno però portato a questo quadro che è identico a quello delle Finals 2024. Detto questo le cose decisamente diverse rispetto ad un anno fa, affrontiamo una Polonia diversa che potrà contare sul supporto del suo incredibile pubblico. Dal canto nostro ci stiamo allenando bene, mantenendo alta la concentrazione. Il nostro livello di allenamento è ottimo e proveremo a giocarcela fino alla fine mettendo sul tavolo tutte le carte a nostra disposizione”.