VIDEO Jannik Sinner: l’allenamento di rifinitura con Vasamì prima di Ben Shelton

Jannik Sinner si è presentato come da programma sui campi all’aperto di Aorangi Park per effettuare l’ultimo allenamento di rifinitura in vista della sfida con Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon 2025. Il numero uno al mondo ha palleggiato con il giovane talento romano Jacopo Vasamì, per testare le condizioni del gomito dopo il problema riscontrato nella precedente partita di lunedì sera contro Grigor Dimitrov.

L’altoatesino, che ha usufruito del ritiro del bulgaro (infortunatosi al pettorale sul 2-2 del terzo in vantaggio 2 set a 0) per superare il quarto turno dei Championships, si era sottoposto ad una risonanza magnetica ieri mattina effettuando poi un breve allenamento pomeridiano di 25-30 minuti. Quest’oggi Jannik ha aumentato l’intensità, provando tutti i colpi anche alla massima velocità e sfruttando le caratteristiche del suo sparring partner (mancino, ottimo battitore) per simulare alcune situazioni di gioco che affronterà nel pomeriggio sul Court 1 contro Shelton.

A scopo precauzionale, Sinner ha indossato un manicotto per proteggere e sostenere il gomito destro dopo la caduta che ha condizionato (almeno parzialmente) con ogni probabilità la sua prestazione di due giorni fa con Dimitrov. Test comunque superato stamattina e buone sensazioni dunque in vista del big match pomeridiano con in palio la semifinale di Wimbledon. Di seguito alcune immagini dell’allenamento di Jannik Sinner con il 17enne Jacopo Vasamì.

VIDEO ALLENAMENTO SINNER

