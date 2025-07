Vagnozzi sprona Sinner verso Alcaraz: “Jannik è migliorato al servizio, sarà una partita diversa e non cambierà l’approccio”

Per la quinta finale Slam di Jannik Sinner, la quarta consecutiva, arrivano anche alcune parole di Simone Vagnozzi rilasciate a SuperTennis. Il coach del numero 1 del mondo rivela una piccola parte delle sensazioni su cui si andrà a lavorare nelle meno di 48 ore che intercorrono tra la semifinale con Novak Djokovic e la finale con Carlos Alcaraz.

Così Vagnozzi alla tv federale: “Siamo felicissimi. Questa è la partita che tutti vogliono giocare, è una bellissima sensazione. In uno Slam possono succedere tantissime cose: siamo passati da primi turni facili a una partita molto complicata con Dimitrov dove siamo stati fortunati, e adesso sappiamo che Jannik non era al 100%. Però è stato bravo a cambiare l’inerzia del torneo, è salito ancora di livello con Shelton e con Djokovic ha fatto una bellissima partita. Siamo fiduciosi di poterne fare un’altra bellissima domenica“.

Ovviamente il tema futuro è Alcaraz e la preparazione: “Ci prepareremo come tutte le volte. La preparazione a Parigi è stata ottima, è entrato in campo giocando bene, quel giorno lì doveva finire così. Sarà una partita diversa su una superficie diversa. Carlos arriva con tanta fiducia e tante partite consecutive vinte, ma Jannik ne ha vinte tante anche lui nell’ultimo periodo. Sta crescendo col servizio, nelle ultime due partite ha servito molto bene e speriamo di farlo anche domenica. Sarà cruciale domenica avere punti gratuiti col servizio“.

Il coach ascolano, in buona sostanza, mantiene tutto sul tema della fiducia, quella che sta accompagnando Sinner dai quarti di finale in avanti. E questa sarà fondamentale per Jannik, perché la prima finale a Wimbledon ha un sapore che solo chi l’ha raggiunta può descrivere.