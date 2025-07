Tuffi, Stefano Belotti approda nella finale dai tre metri alle Universiadi 2025

Calato il sipario sulla prima giornata di gare dedicata ai tuffi nelle Universiadi di Rhine-Ruhr 2025. A Berlino (Germania), presso la Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE), Stefano Belotti era tra gli atleti in gara dal trampolino tre metri, a caccia della qualificazione in finale, che andrà in scena domani a partire dalle 16.15.

L’azzurro ha centrato l’obiettivo, ottenendo l’undicesimo score della fase eliminatoria di 364.70. Belotti ha ottenuto come miglior punteggio i 68.00 punti nel doppio e mezzo avanti con due avvitamenti (coefficiente di difficoltà 3.4). Sei rotazioni abbastanza solide, in cui qualche sporcatura c’è stata soprattutto nel doppio e mezzo indietro (54.00) e nel triplo e mezzo rovesciato (56.00). I migliori due risultati sono stati ottenuti dai cinesi Hu Yukang (439.35) e Zhang Wenao (407.40), gli unici a sfondare il muro dei 400 punti.

Parlando delle finali in cui l’Italia non era presente, nell’atto conclusivo del sincro femminile dalla piattaforma, dominio cinese con l’accoppiata He Yanwei/Lu Wei che si è imposta col punteggio di 330.18. Totalizzati 102.60 nei tuffi obbligatori, le atlete asiatiche hanno messo a referto riscontri considerevoli, in particolare con triplo e mezzo ritornato (80.64). A completare il podio sono state le tedesche Pauline Pfeif/Carolina Coordes (294.60) e le statunitensi Lanie Lynn Gutch/Kayleigh Marguerite Clark (256.62).

Nella finale del sincro misto dai tre metri, sono stati i teutonici Lena Hentschel e Luis Carlo Avila Sanchez a fare la voce grossa con 288.21, togliendosi la soddisfazione di precedere i cinesi Fan Yi/Mei Yingxin (275.40) e gli americani Maxwell Forest Miller/Eliana Claire Joyce (265.65). Tedeschi che hanno fatto gara di testa fin dalle prime battute, sfruttando gli errori inattesi di Fan/Mei negli obbligatori.