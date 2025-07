Tuffi, il DT Oscar Bertone prima dei Mondiali: “L’obiettivo è conquistare la finale in tutte le gare”

Il momento più atteso dell’anno si avvicina sempre di più. Nella giornata di ieri sono infatti cominciati i primi allenamenti della Nazionale italiana di tuffi, attualmente impegnata in quel di Singapore per i Campionati Mondiali 2025, rassegna in scena dal 26 luglio al 3 agosto presso il VENUES-OCBC Aquatics Centre.

Non sarà certamente un impegno facile per la formazione tricolore che, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024, sta vivendo una delicatissima fase di transizione con l’inserimento di tanti giovani di buon prospetto in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Proprio su questo punto si è concentrato in fase di presentazione Oscar Bertone, Direttore Tecnico degli azzurri intercettato dai microfoni federali per presentare nel dettaglio il proprio team:

“È in atto un cambio generazionale nella squadra dopo le Olimpiadi di Parigi – ha detto Bertone – Sono stati inseriti elementi nuovi in vista di Los Angeles. Conte è il più giovane in squadra, compirà diciotto anni il 25 luglio: è un ottimo piattaformista che può essere già competitivo a certi livelli; è importante che faccia un’esperienza positiva, ma l’obiettivo deve essere la qualificazione alle Olimpiadi. Ci tengo, però, a sottolineare come dietro a Conte ci siano altri piattaformisti pronti ad emergere a dimostrazione del grande lavoro effettuato dalle società negli anni”.

Bertone ha poi continuato: “Santoro per la prima volta sarà in gara in una specialità olimpica in un Mondiale. Pellacani effettuerà tutte le gare perché a lei piace competere: è un’atleta che ha la capacità di crescere di condizione e di routine in routine. Sta provando anche a migliorare il coefficiente dei suoi programmi. Qui presenterà le solite routine, poi dal prossimo anno cambierà qualcosa sicuramente. Dalla nuova coppia Pellacani-Pizzini cosa mi aspetto? Loro si vogliono bene e vanno d’accordo e ciò è molto importante. È vero che durante l’anno si sono allenate poco insieme, poiché Chiara studia negli Stati Uniti, ma sono convinto che faranno bene: anche per loro questa è una tappa transitoria con l’obiettivo di essere al top a Los Angeles. Tocci è il capitano della squadra, il vero collante e punto di riferimento: sta molto bene psicologicamente e fisicamente; potrebbe regalare una sorpresa. L’obiettivo è entrare in finale in tutte le gare: sono convinto che le sensazioni ottime avute durante gli allenamenti si ripeteranno in gara“.