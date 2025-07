Tuffi grandi altezze, lo spagnolo Gimeno comanda dopo i primi due round ai Mondiali. Bene Barnaba e Baraldi

Spicca lo spagnolo Carlos Gimeno in testa alla classifica dopo i primi due round della gara maschile dei tuffi dalle grandi altezze. L’iberico è stato eccezionale in entrambi i suoi tuffi da 27 metri, chiudendo con il punteggio totale di 218.40. Gimeno è sicuramente tra i candidati alla vittoria, come lo sono anche il rumeno Constantin Popovici, secondo con 216.50 e l’americano James Lichtentstein (212.80).

Quarta posizione per il francese Gary Hunt, una leggenda di questo sport con i suoi 41 anni. Il transalpino ha concluso con 200.55 punti, precedendo il colombiano Miguel Garcia Celis (182.35), il messicano Jonathan Paredes (181.80) ed il rumeno Catalin-Petru Preda (178.25).

Davvero una buonissima gara quella di Andrea Barnaba. L’azzurro ha concluso all’ottavo posto con un punteggio di 175.00, grazie ad un ottimo obbligatorio (salto mortale in avanti in tre posizioni) da 68.60 (importantissimo in ottica finale) ed un libero (triplo ritornato con mezzo avvitamento) da 106.40 punti.

Bravo anche Davide Baraldi, che ha chiuso al dodicesimo posto e quindi sarebbe in finale (ha un vantaggio di quasi trenta punti sul quindicesimo). Il lombardo ha totalizzato un punteggio di 160.00 con un obbligatorio (lo stesso di Barnaba) da 61.60 ed un libero (quadruplo avanti con mezzo avvitamento) da 98.40.

Domani sono in programma il round 3 e 4 sia della gara femminile (ore 5.00) che di quella maschile (8.00). Sarà una giornata fondamentale, perchè si decideranno i 14 atleti che parteciperanno alla finale (sabato le donne e domenica gli uomini). Ricordiamo che in finale si terrà conto dei punteggi dei due obbligatori, mentre i tuffi liberi verranno scartati e verranno conteggiati proprio quelli realizzati nel round 5 e 6.