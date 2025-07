LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: si assegnano le medaglie della gara maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di tuffi dalle grandi altezze a Singapore. Oggi si assegnano le medaglie della gara maschile dai ventisette metri.

Oggi si svolgeranno gli ultimi due round della gara maschile. Bisogna ricordare che ogni tuffatore tiene i punteggi dei due obbligatori, mentre scarterà i punteggi dei liberi, che verranno proprio sostituiti dai due tuffi di oggi.

L’Italia vuole provare a sognare con Andrea Barnaba e Davide Baraldi. Soprattutto il primo è vicinissimo ai migliori in classifica e si giocherà davvero tutto con i due liberi. Anche Baraldi può puntare ad un bel piazzamento in una finale che promette decisamente spettacolo e dove la lotta per la medaglia d’oro è veramente apertissima.

Dalle 5.00 le manche della gara maschile che assegnano il titolo.