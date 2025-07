Tuffi, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini in finale del sincro dai tre metri ai Mondiali 2025

Missione compiuta per Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, impegnate nella nottata italiana nei preliminari del sincro femminile dai tre metri, gara valida per i Mondiali 2025 di tuffi a Singapore. Le due azzurre, infatti, hanno ottenuto il quinto punteggio d’accesso alla finale che si disputerà alle 09.32 italiane di oggi, dove le ragazze nostrane cercheranno di migliorare i propri score per salire di livello.

Pellacani e Pizzini non hanno brillato in modo particolare nell’esecuzione dei due tuffi obbligatori: 45.00 con l’ordinario indietro carpiato e 43.80 con il tuffo rovesciato carpiato. 88.80 punti il totale prima dei liberi e, anche in questo caso, qualcosa da perfezionare in vista dell’atto conclusivo c’è.

La romana e la veneta hanno ottenuti 58.50 punti col doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato, 57.66 con il triplo e mezzo avanti carpiato e 57.50 con il doppio e mezzo ritornato carpiato. Un totale di 262.56. Doveroso sottolineare come la coppia sia nuova e le due atlete abbiano avuto l’opportunità di allenarsi insieme non così tanto prima di questi campionati.

A svettare nell’overall della qualificazione troviamo le due cinesi Chen Yiwen e Chen Jia con 310.68, le uniche a infrangere la barriera dei 300 punti, davanti alle britanniche Yasmin Harper e Scarlett Mew Jensen (294.03) e alle australiane Alysha Koloi e Maddison Keeney, campionessa del mondo dal metro, col punteggio di 269.28.