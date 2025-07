Tour de France 2025, tappa di oggi Albertville-La Plagne: orari, tv, percorso, favoriti. Ultima battaglia sulle Alpi!

L’ultima vera sfida sulle Alpi, in una diciannovesima tappa che sarà sprint. Molto breve a causa della modifica dell’ultimo secondo arrivata ieri sera. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna del Tour de France 2025 con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Partenza da Albertville, 93,1 chilometri da percorrere fino a La Plagne. Traguardo volante posto pochi chilometri dopo il via, poi spazio alle salite. Subito il Col du Pré (12.6 km al 7.8%) che sarà seguito da un falsopiano e dal Cormet de Roselend (5.8 km al 6.5%). Lunghissima discesa, ancora breve falsopiano e poi l’ascesa conclusiva di 19,4 chilometri al 7,2%.

PROGRAMMA

Venerdì 25 luglio – Diciannovesima tappa Albertville-La Plagne (93,1 km)

Orario di partenza: 14.40

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE DOMANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 15.00.

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Vista la frazione molto breve, non dovrebbe esserci spazio per la fuga. Spazio all’ultimo scontro diretto tra i big per la classifica generale. Difficile assistere a ribaltoni: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard potrebbero sfidarsi solamente per il successo parziale. Occhio invece alla lotta per il podio: Florian Lipowitz deve difendersi dall’assalto di Oscar Onley.