Tour de France 2025, la tappa di domani Pau-Luchon-Superbagnères: quasi 5000 metri di dislivello, c’è il mitico Tourmalet!

Domani si completa la tre giorni di fuoco sui Pireni. Il Tour de France sarà completamente riscritto, per una quattordicesima tappa che è sicuramente tra le più attese di tutta la Grande Boucle, visto che si affronteranno salite storiche per la corsa francese.

PERCORSO QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Le fatiche si faranno sentire sulle gambe dei corridori. Dopo una prima parte abbastanza tranquilla, con anche il traguardo intermedio di Esquireze-Sére, il gruppo si avvia verso la mitica salita del Col du Tourmalet. La si prenderà da Luz-Saint-Sauveur, un versante inedito per il Tour (19 km al 7,4%). Successivamente un’altra salita storica come il Col d’Aspin, anche questo preso per la prima volta da Payolle (5 km al 7,6%). Non si finisce di salire perchè ci sarà anche il Col de Peyresourde (7,1km al 7,8%), prima del gran finale con la salita di Superbagnères (12,4 km, 7,5%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 19 Luglio

Quattordicesima Tappa Tour de France 2025 Pau-Luchon-Superbagnères (182.6 km)

Orario di partenza: 12:15

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport