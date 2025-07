Tiro con l’arco: a Madrid l’ultima tappa della Coppa del Mondo. Orizzonte sul Mondiale

Dopo le tappe di Auburndale, Shanghai e Antalya, la Coppa del Mondo di tiro con l’arco è pronta a tornare in scena con il suo quarto e ultimo appuntamento della stagione 2025: che si terrà a Madrid.

Si inizia domani, martedì 8 luglio, per finire domenica 13 luglio con le finali di arco ricurvo, nel mezzo ovviamente anche i percorsi dedicati ai tornei di arco compound.

Tutti sulle linee di tiro i migliori e le migliori interpreti delle varie specialità, per le competizioni individuali, in Mixed Team e a squadre.

Non si può lasciare nulla al caso, visto che ai Mondiali 2025 di Gwangju (5-12 settembre), in Corea del Sud, mancano di fatto sei settimane e che in palio ci sono ancora punti di qualificazione per l’accesso alle Finals della Coppa del Mondo, in agenda, a Nanchino (in Cina), dal 17 al 19 ottobre.

In un evento dove si tornerà alle regole tradizionali, con punteggi dall’1 al 10 e 72 frecce per i round di qualificazione, l’Italia vorrà cercare di continuare a percorrere quella strada di riscossa che ha imboccato ad Antalya, dopo le negative trasferte negli Stati Uniti e in Cina.

Saranno 12 gli arcieri presenti: 6 per il ricurvo e 6 per il compound. La squadra femminile di ricurvo, con Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Loredana Spera e al momento quella di riferimento, ma attenzione anche a Mauro Nespoli e alle rappresentative di compound.

Tutti contro lo squadrone della Corea del Sud, senza dimenticare i movimenti europei, le nazioni asiatiche e la scuola nordamericana, con Stati Uniti e Messico che primeggiano: è il momento di tirare le frecce verso il bersaglio per andare a raccogliere il maggior numero di punti, set e volèe.