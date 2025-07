Tabellone Nations League volley 2025: orari Final Eight, tv, accoppiamenti dai quarti alla finale

La Final Eight della Nations League di volley maschile andrà in scena a Ningbo (Cina) dal 30 luglio al 3 agosto. Il prestigioso torneo internazionale è arrivato alla fase eliminazione diretta, a cui parteciperanno le prime sette classificate della fase preliminare insieme alla Cina, ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante nonostante abbiamo chiuso la prima fase in penultima posizione.

L’Italia se la dovrà vedere ai quarti di finale contro la settima classificata: sarà Cuba se la Slovenia dovesse vincere contro la Serbia nella partita di questa sera, altrimenti gli azzurri se la dovranno vedere contro l’Iran. Si tratterebbe di avversari insidiosi ma assolutamente alla portata dei Campioni del Mondo, che potrebbero puntare assolutamente alla semifinale.

Nel successivo turno a eliminazione diretta Simone Giannelli e compagni incroceranno la vincente del confronto tra la terza e la sesta classificata: a decidere il quadro saranno Slovenia-Serbia e Francia-Polonia di questa sera. I transalpini saranno terzi in caso di vittoria o sconfitta al tie-break nello scontro diretto, in caso contrario saranno i biancorossi a issarsi in terza piazza. La sesta sarà la Slovenia in caso di vittoria, altrimenti sarà Cuba.

Dall’altra parte del tabellone il Brasile (primo in classifica) affronterà la Cina (ammessa perché Paese ospitante): verdeoro ampiamente favoriti per il passaggio del turno, in semifinale incrocerebbero la vincente del confronto tra quarta e quinta classificata, che sarà Francia-Giappone in caso di vittoria della Polonia stasera, oppure Polonia-Giappone in caso di affermazione transalpina.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2025 di volley maschile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

TABELLONE NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025

QUARTI DI FINALE

[1] Brasile vs [squadra ospitante] Cina

[4] Giappone/Francia vs [5] Giappone/Polonia

[2] Italia [7] Cuba/Iran

[3] Francia/Polonia vs [6] Slovenia/Cuba

SEMIFINALI

Vincente Brasile-Cina vs Vincente

Vincente Italia- vs Vincente

CALENDARIO NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

La programmazione dettagliata verrà definita nelle prossime ore

Mercoledì 30 luglio

Ore 09.00 Quarto di finale 1: Quarta vs Quinta

Ore 13.00 Quarto di finale 2: Brasile vs Cina

Giovedì 31 luglio

Ore 09.00 Quarto di finale 3: Seconda vs Settima o Terza vs Sesta (potrebbe giocare l’Italia)

Ore 13.00 Quarto di finale 4: Seconda vs Settima o Terza vs Sesta (potrebbe giocare l’Italia)

Sabato 2 agosto

Ore 09.00 Semifinale 1

Ore 13.00 Semifinale 2

Domenica 3 agosto

Ore 09.00 Finale per il terzo posto

Ore 13.00 Finale per il primo posto

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.