Sport in tv oggi (martedì 15 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 15 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport.

Fari puntati sui Mondiali degli sport acquatici a Singapore. Di scena la 10 km di nuoto di fondo nelle acque asiatiche. Fari puntati nella prova al femminile che nelle prime ore del mattino nostrano terrà banco con Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon tra le protagoniste. In piscina sarà protagonista il Setterosa nel torneo di pallanuoto femminile, opposto alla compagine di Singapore.

Allargando il discorso, in primo piano ci saranno i tanti tornei di tennis post Wimbledon, con gli italiani impegnati nei vari eventi in calendario. Oltre a ciò, il meeting di atletica a Brescia che si prevede ad alti contenuti tecnici nel percorso di preparazione che porterà tutti ai Mondiali di Tokyo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest'oggi, martedì 15 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 15 luglio

03.00 Tennis, ATP Los Cabos 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

09.30 Tennis, WTA Iasi 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

10.00 Tennis, WTA Amburgo 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

(Fossa Huergo vs Romero Gormaz 2° match inizio programma alle 10.00)

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Cina vs Olanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Tennis, ATP Gstaad 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Passaro vs Rinderknech 2° match e inizio programma alle 10.30)

11.00 Tennis, ATP Bastad 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Pellegrino vs Faria 2° match e inizio programma alle 11.00)

11.35 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Australia vs Nuova Zelanda – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: Italia vs Singapore – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

18.00 Atletica, Meeting Brescia 2025 – Diretta tv dalle 19.00 su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

01.30 Nuoto di fondo, Mondiali 2025: 10 km maschile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

04.15 Nuoto di fondo, Mondiali 2025: 10 km femminile – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.