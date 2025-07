Sport in tv oggi (lunedì 14 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 14 luglio, si apre una nuova settimana di sport con una giornata abbastanza interessante anche per i colori azzurri dopo la scorpacciata del weekend. Archiviata la breve parentesi su erba con lo storico trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, il tennis volta pagina e comincia il percorso di avvicinamento verso il cemento americano con alcuni tornei ATP 250 e WTA 250 su terra battuta.

Luciano Darderi, unico giocatore italiano impegnato oggi a livello di main draw del circuito maggiore, è atteso in campo per il primo turno a Bastad contro il belga Raphael Collignon. Grande attesa soprattutto per il secondo impegno iridato del Settebello, che affronta la temibile Serbia in uno scontro diretto decisivo per il primo posto nel girone e di conseguenza per la qualificazione ai quarti di finale nei Mondiali di pallanuoto a Singapore.

Riflettori puntati sulla decima tappa del Tour de France, che presenta il primo arrivo in salita di quest’anno per la Grande Boucle nel giorno della festa nazionale della Repubblica Francese. Il menù odierno prevede inoltre Italia-Slovacchia agli Europei di lacrosse, Italia-Ucraina agli Europei U20 di basket e Italia-Australia valevole come semifinale 5°/8° posto ai Mondiali U20 di rugby.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 14 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 14 luglio

2.00 Volley femminile, Nations League: Cina-Stati Uniti – Diretta streaming su DAZN

7.45 Pallanuoto, Mondiali: Giappone-Ungheria – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; live streaming su Sky Go e NOW

10.00 Pallanuoto, Mondiali: Australia-Spagna – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

10.30 Tennis, ATP Gstaad: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Bastad: primo turno (3° match sul centrale Luciano Darderi-Raphael Collignon) – Diretta tv su Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.35 Pallanuoto, Mondiali: Croazia-Montenegro – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

13.25 Ciclismo, Tour de France: decima tappa – Diretta streaming su discovery+ e DAZN; dalle 14.00 in diretta tv su Rai 2 ed in streaming su Rai Play

13.30 Tennis, WTA Amburgo: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.30 Tennis, WTA Iasi: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

14.45 Pallanuoto, Mondiali: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Mix; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

18.00 Rugby, Mondiali U20: Francia-Nuova Zelanda (semifinale) – Diretta tv su Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW

18.10 Lacrosse, Europei: Italia-Slovacchia – Diretta streaming sul canale YouTube Lax Tv

19.30 Basket, Europei U20: Italia-Ucraina – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

20.30 Rugby, Mondiali U20: Sudafrica-Argentina (semifinale) – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

20.30 Rugby, Mondiali U20: Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno; live streaming su Rai Play, Sky Go e NOW