Softball: riscatto Italia, è finale agli Europei Under 18

L’Italia rimette di forza in piedi il Super Round degli Europei Under 18 in scena a Pamplona, in Spagna, e guadagna la finale del torneo continentale di categoria per la settima volta nelle altrettante ultime edizioni. Sarà la Cechia l’avversaria di domani alle 18:00, quando si andrà alla caccia di un titolo che manca dall’edizione di casa del 2018.

Il primo incontro, quello della mattina, diventa di fatto il viatico decisivo, perché il team olandese è sempre quello con cui esiste una storica rivalità a qualsiasi livello, se non altro per la qualità di gioco. Sul 2-1 per le orange ci pensa Cortesi a mandare su un triplo che porta Giulia Colino a siglare il 2-2, e poi è lei stessa a portare all’Italia il 3-2 su lancio pazzo. Poi arrivano gli altri due punti di Giorgia Colino, sui quali pesa anche qualche errore avversario. Errore quasi riscattato da Prins con un singolo da due punti, poi arrivano Turci (triplo) e Milano (singolo) ed è 7-4, che alla fine rimane 7-5.

Contro la Spagna padrona di casa finisce addirittura anzitempo, al quinto inning. Decisivo il secondo, in cui l’Italia, complice anche una serie di errori, basi su ball, lanci pazzi e altro materiale che non depone a favore delle iberiche, riesce a mettere a segno ben sei punti, scavando quello che è un solco insormontabile fino al 9-0. E, a quel punto, basta soltanto sorridere, perché la finale è cosa fatta.

Per il terzo posto si confronteranno Irlanda e Paesi Bassi, due dei Paesi che lavorano meglio a livello giovanile (anche se in fatto d’Irlanda bisogna dire che è ancora da concretizzare una reale spinta al livello più alto). L’appuntamento più importante, però, tocca alla squadra azzurra.