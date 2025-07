Softball: Italia, Super Round degli Europei Under 18 al via con una sconfitta contro la Cechia

L’Italia era giunta al Super Round degli Europei di softball Under 18 in corso di svolgimento a Pamplona, in Spagna, con un ruolino di marcia molto brillante maturato al termine del primo girone. Cinque partite, altrettante vittorie contro, in ordine sparso, Irlanda (seconda nel girone), Germania (terza), Ucraina (quarta), Austria (quinta), Francia (sesta).

Ma, all’attacco del Super Round, per la squadra guidata dalla manager Maristella Perizzolo arriva una sconfitta dolorosa per 9-10 contro la Cechia. Dolorosa non già per la squadra con cui arriva, poiché il softball ceco è da tempo su ottimi livelli a tutte le latitudini, quanto per il come, e anche per il tipo di vantaggio sprecato.

L’Italia, infatti, si trova avanti 5-0 e poi 5-2 dopo il quarto inning e ancora 7-4 dopo la parte alta del sesto, in particolare con un’ottima performance di Giorgia Colino. Poi, nella parte bassa della detta sesta ripresa, tra sacrifici e singoli-punto arrivano ben sei RBI da parte della Cechia che ribaltano completamente la situazione verso un 7-10 che solo parzialmente Cortesi e Colino recuperano nell’ultimo inning.

Per avere speranze di giocare l’ultimo atto, l’Italia dovrà ora riuscire a battere Paesi Bassi e Spagna, alle 11:00 e alle 16:00. La storica rivalità sportiva, la squadra che gioca in casa: due ostacoli importanti per una formazione che nelle ultime sei edizioni consecutive ha raggiunto la finale, anche se in cinque occasioni ha dovuto cedere proprio nell’ultimo atto.