Una continuità spaventosa. La 4×100 stile libero maschile si conferma tra le migliori del pianeta nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie, iniziati quest’oggi. Vista l’assenza del primatista nazionale dei 100 stile libero, Alessandro Miressi, per una condizione di forma infelice in tutta l’annata, c’erano dei punti interrogativi su quello che il quartetto tricolore è stato in grado di fare.

La squadra tricolore ha trovato un super Carlos D’Ambrosio, classe 2007, capace di spingersi a confini inesplorati nel corso di questo day-1 iridato: al mattino la prima volta sotto il limite dei 48″ e poi nell’atto conclusivo a migliorarsi ulteriormente, portando il suo personal best a 47.78. Un’apertura ideale per Thomas Ceccon che si è lanciato a 47.10, tenendo la compagine tricolore in lizza per il successo. A chiudere le fila sono stati Lorenzo Zazzeri (47.36) e Manuel Frigo (47.34).

Un quartetto solido e qualitativo, che ha ottenuto il nuovo primato italiano di 3:09.58 (precedente era di 3:10.11), ottenendo l’argento mondiale alle spalle solo dell’Australia di uno scatenato Kyle Chalmers (46.53 in ultima frazione). Gli aussie si sono imposti con il record dei campionati e oceanico di 3:08.97, precedendo gli azzurri e gli USA (3:09.64), che non avevano certo messo in conto di essere battuti dai ragazzi del Bel Paese, dopo la frazione d’apertura di Jack Alexy in 47.24.

Un risultato storico dal momento che per la settima volta consecutiva la 4×100 sl maschile italiana sale sul podio di una competizione internazionale. In altre parole, dall’argento a Cinque Cerchi di Tokyo, in questa specialità la top-3 è sempre arrivata, parlando di Giochi, Europei e Mondiali. Limitatamente alla competizione iridata, si è concretizzato il quarto podio in serie.