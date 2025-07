Emiliano Brigante è vicecampione d’Europa nei 10 km di marcia! Con una gara solida, intelligente e ricca di contenuti tecnici, Emiliano Brigante ha appena conquistato una splendida medaglia d’argento nella 10 km di marcia degli Europei di Bergen. Una prova di grande maturità atletica, fatta di gestione perfetta del ritmo, progressione costante e lucidità tattica. Il giovane azzurro conferma tutto il suo talento e si afferma tra i migliori specialisti internazionali, in una disciplina – la marcia italiana – in forte crescita a livello globale. Con ampi margini di miglioramento, Brigante rappresenta una delle carte più brillanti del futuro azzurro verso Los Angeles 2028 Segui Run2u per tutti gli aggiornamenti sull’atletica azzurra!