Andrea Soncin: “Godiamoci il momento, qualcosa di fantastico. Daremo battaglia in semifinale”

Una vera e propria impresa. Vola in semifinale la Nazionale italiana di calcio femminile agli Europei in Svizzera. Le azzurre hanno battuto grazie ad una scatenata Cristiana Girelli per 2-1 la Norvegia e ora affronteranno nel penultimo atto del torneo la vincente della sfida tra Svezia o Inghilterra.

Capolavoro firmato anche dall’allenatore tricolore, Andrea Soncin: “È un qualcosa di fantastico. Quest’anno si è qualificata l’under 17, l’under 19, è un messaggio per tutto il movimento, per quello che sta facendo la Federazione per dare maggiore visibilità a questo movimento. Questo è il regalo migliore che potevamo fare a tutte le persone, tutte le bambine che ci guardano”.

E aggiunge: “Ci rende totalmente orgogliosi. La storia viene scritta per quello che è stato fatto prima. Dobbiamo dare merito a chi c’è stato precedentemente che ha dato lo slancio al movimento, noi stiamo raccogliendo i frutti. Il merito delle ragazze è grandissimo, hanno fatto qualcosa di eccezionale. Godiamoci a pieno il fatto di essere entrati nella storia e tra qualche minuto pensiamo alla semifinale”.

In chiusura: “Godiamoci questo momento è quello che ho chiesto alle ragazze prima della partita. Questa partita era veramente elettrizzante, qualcosa di unico. Daremo battaglia sicuramente a chi andremo ad affrontare”.