Quando la prossima gara di MotoGP? GP Cechia 2025: programma, orari, tv, streaming

Nessuna pausa per la MotoGP, che correrà anche settimana prossima. Allo scopo di avere la massima visibilità mediatica si sfrutta il pertugio lasciato dalla Formula 1 (ferma sino a fine mese) e, con l’obiettivo di razionalizzare gli spostamenti, si rimane nell’Europa centrale. Il weekend del 18-20 luglio sarà difatti consacrato al Gran Premio di Cechia.

L’appuntamento rappresenta una delle novità del 2025, poiché torna in calendario dopo cinque anni. Alla base dell’esclusione vi erano ragioni di natura economica e, soprattutto, un asfalto ormai obsoleto. Infatti, nel 2020 vinse tra la sorpresa generale Brad Binder. D’altronde Ktm si adattò meglio delle altre moto alla scarsa aderenza fornita dal manto stradale.

Si gareggerà a Brno, dunque in un contesto differente rispetto a quello in cui abbiamo visto la Superbike a maggio (le derivate di serie si sono cimentate a Most). La pista, lunga 5.400 metri, è caratterizzata da tanti brevi rettilinei alternati a secche frenate. Non mancano i cambi d’elevazione, con salitoni e pieghe in discesa che rendono il tracciato particolarmente frizzante. Cosa succederà in questo 2025? Per scoprirlo è sufficiente seguire la gara in TV.

MOTOGP – PROGRAMMA GP CECHIA 2025

VENERDÌ 18 LUGLIO

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 19 LUGLIO

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 20 LUGLIO

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 12:15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP CECHIA IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del GP di Cechia. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento ceco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Cechia, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.