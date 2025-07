Quando gioca l’Italia femminile la Nations League di volley: orario e avversaria quarto di finale, dove vederla in tv, tabellone

L’Italia affronterà gli USA nei quarti di finale della Nations League 2025 di volley femminile: le Campionesse Olimpiche si sono qualificate da imbattute alla Final Eight dopo aver infilato dodici vittorie consecutive nella fase preliminare e si presenteranno a Lodz (Polonia) da prime in classifica, fronteggiando così l’ottava della graduatoria.

Le ragazze del CT Julio Velasco, che hanno aperto una striscia di 26 successi di fila, se la dovranno vedere con le americane, già regolate qualche settimana fa, e partiranno con i favori del pronostico per meritarsi l’approdo alle semifinali del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’appuntamento è mercoledì 23 luglio alle ore 16.30, nell’incontro che aprirà la Final Eight.

In caso di vittoria, Anna Danesi e compagne torneranno in campo sabato 26 luglio (o alle ore 16.00 o alle 20.00) per fronteggiare la vincente del confronto tra Polonia e Cina. Dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile secondo classificato sarà atteso dalla Germania, prima di una semifinale contro la vincente del rovente scontro diretto tra Giappone e Turchia.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Final Eight della Nations League 2025 di volley femminile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN e VBTV, per gli abbonati; diretta live testuale su OA Sport per le partite dell’Italia.

CALENDARIO ITALIA-USA, QUARTI NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 23 luglio

Ore 16.30 Italia vs USA – Diretta streaming su DAZN e VBTV

TABELLONE NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

QUARTI DI FINALE

[1] Italia vs [8] USA

[4] Polonia vs [5] Cina

[2] Brasile [7] Germania

[3] Giappone vs [6] Turchia

SEMIFINALI

Semifinale 1: Vincente Italia-USA vs Vincente Polonia-Cina

Semifinale 2: Vincente Brasile-Germania vs Vincente Giappone-Turchia

CALENDARIO NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 23 luglio

Ore 16.30 Quarto di finale 1: Italia vs USA

Ore 20.00 Quarto di finale 2: Polonia vs Cina

Giovedì 24 luglio

Ore 16.30 Quarto di finale 3: Giappone vs Turchia

Ore 20.00 Quarto di finale 4: Brasile vs Germania

Sabato 26 luglio

Ore 16.00 Semifinale 1

Ore 20.00 Semifinale 2

Domenica 27 luglio

Ore 16.00 Finale per il terzo posto

Ore 20.00 Finale per il primo posto

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.