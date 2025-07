Nella nuova puntata di MotorZone, in diretta martedì 8 luglio alle ore 12:30, analizziamo con Franco Nugnes (direttore di Motorsport.com) tutto ciò che è successo nel Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Focus sulla splendida doppietta McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri, mentre la Ferrari delude sotto la pioggia di Silverstone, tra strategie sbagliate e occasioni mancate. Spazio poi alla preview del GP del Belgio a Spa, prossimo appuntamento della Formula 1 2025, tra pronostici e approfondimenti tecnici. Nella seconda parte, riflettori puntati sulla MotoGP: tutte le ultime news in vista del Gran Premio di Germania al Sachsenring, dove Marc Marquez vuole tornare protagonista nella sua “seconda casa”. ️ Conducono: Alessandro Passanti, Michele Cassano, Giandomenico Tiseo Ospite: Franco Nugnes LIVE martedì 8 luglio – ore 12:30 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate! #MotorZone #F1 #MotoGP #Ferrari #McLaren #Silverstone #Spa #GPBelgio #GPGermania #LandoNorris #MarcMarquez #Formula1 #Motorsport