Le storie più incredibili del GP di Spa-Francorchamps Il Gran Premio di Spa, in Belgio, è uno dei più iconici e spettacolari del calendario di Formula 1. Un circuito storico, leggendario, amato da piloti e tifosi per la sua velocità, i saliscendi e le curve mozzafiato come Eau Rouge e Blanchimont. ️ In questo video ripercorriamo i momenti più indimenticabili, emozionanti e drammatici che hanno segnato la storia della F1 a Spa: sorpassi impossibili, ️ gare sotto la pioggia, incidenti drammatici, e vittorie leggendarie. Un viaggio tra passione, adrenalina e memoria, per raccontare perché Spa-Francorchamps è molto più di una semplice gara. Guarda il video completo e scopri le storie che hanno reso questo circuito un’icona della Formula 1!