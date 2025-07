Perché è interrotto il match Cobolli-Galarneau a Toronto: il punteggio prima della sospensione

Ancora una volta la pioggia è grande protagonista anche nel Canada. Sembrano legate in qualche modo, Montreal e Toronto, da un filo sottile che corre sotto il segno di Giove Pluvio. E, forse, in qualche modo ringrazia anche Flavio Cobolli, che stava notevolmente complicandosi la vita contro il canadese Alexis Galarneau.

Sul punteggio di 6-4 5-7, infatti, il capitolino si è trovato a fare i conti anche con qualche piccolo problema di natura fisica, ma, contemporaneamente, è arrivata la pioggia a dargli più tempo per sistemare la situazione. Un’interruzione, questa, che nei fatti arriva realmente al momento giusto.

Quaranta minuti prima la pioggia aveva deciso di abbattersi su Montreal, cadendo esattamente in mezzo ai match di Lucia Bronzetti (perso con la danese Clara Tauson) e del doppio d’oro olimpico Sara Errani/Jasmine Paolini. Una volta prossimo a iniziare quest’ultimo, quasi come in un collegamento, è a Toronto che si ferma tutto.

In corso anche l’altro match italiano in corso, quello tra Matteo Gigante e Gabriel Diallo, anche in questo caso un Italia-Canada, nel quale il padrone di casa ha vinto il primo set per 6-3.