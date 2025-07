Nuoto, torna Simona Quadarella negli 800 sl ai Mondiali 2025. Ci sarà Ceccon nei 100 farfalla?

Ci si accinge a vivere le ultime tre giornate di gare a questi Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Nel day-6 della World Aquatics Championships Arena in casa Italia si potrà contare nuovamente sull’apporto di Simona Quadarella. La romana, dopo lo straordinario risultato dei 1500 stile libero (argento con il nuovo record europeo) affronterà gli 800 stile libero.

Una distanza veloce per Simona, che la costringerà a velocizzarsi ulteriormente, al cospetto di rivali altamente qualificate come l’americana Katie Ledecky e la canadese Summer McIntosh, che daranno vita a un nuovo confronto dopo quello nei 400 sl. Quadarella è consapevole che per puntare alla medaglia dovrà partire dal presupposto che i primi due gradini saranno occupati dalle due atlete citate.

Nelle heat dei 100 farfalla ci si chiede se Thomas Ceccon sarà al via oppure no insieme a Federico Burdisso. Il campione vicentino, eliminato nelle batterie dei 200 dorso in maniera clamorosa, è da verificare se affronterà o meno questa prova che non rientra nei suoi programmi canonici. La presenza di atleti in grado di nuotare tempi da 49″ e 50″ potrebbe far desistere l’azzurro, pensando di preservarsi per altre prove dove poter essere più competitivo.

Sarà poi interessante verificare le possibilità di Leonardo Deplano e di Lorenzo Zazzeri nei 50 stile libero, al pari di Silvia Di Pietro nei 50 farfalla. Da non dimenticare poi l’impegno della 4×200 stile libero maschile, dove si spera che Carlos D’Ambrosio si sia ripreso dai problemi emersi nelle heat dei 100 sl.