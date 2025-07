Nuoto, Simone Stefanì vince alle Universiadi! 50 farfalla dorati, bronzi per Scotti Di Carlo e Gargani

Simone Stefanì ha illuminato la seconda giornata delle Universiadi per l’Italia del nuoto, conquistando la medaglia d’oro dei 50 farfalla. L’azzurro ha trionfato nella vasca di Berlino con il crono di 23.28, battendo l’uzbeko Eldorbek Usmonov (23.33) e salendo così sul gradino più alto del podio per fare festa insieme a Lorenzo Gargani, ottimo bronzo in 23.42.

Bel bronzo di Viola Scotto Di Carlo sui 50 farfalla con il crono di 26.30, preceduta dalla ceca Daryna Nabojcenko (26.09) e dall’australiana Josephine Crimmins (26.27). Anna Pirovano sesta (4:48.02) e Claudia Di Passio settima (4:49.29) sui 400 misti vinti dalla statunitense Leah Hayes (4:36.04) davanti alla connazionale Teagan O’Dell (4:39.96) e alla giapponese Ayami Suzuki (4:40.62).

Doppietta statunitense sui 200 dorso femminile con Leath Shackley (2:05.99) ed Helen Noble (2:07.82) davanti alla sudcoreana Eunji Lee (2:08.29). Il kirgizo Denis Petrashov ha brillato sui 100 rana in 59.32, precedendo il polacco Dawid Wiekiera (59.66) e lo statunitense Benjamin Patrick Delmare (59.80), mentre Alessandro Fusco ha terminato in sesta piazza (1:00.39).

Pietro Ubertalli promosso in finale sui 100 dorso (54.48, settimo tempo), Chiara Della Corte avanza sui 50 rana (31.45, ottavo crono), Simone Spediacci qualificato alla finale dei 200 misti (2:00.21, quinto riscontro), qualificato anche Giovanni Caserta sui 200 stile libero (1:47.63, quinto tempo).