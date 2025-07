Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Non mi sentivo bene, ho sbagliato gara”

Il volto della delusione. Carlos D’Ambrosio non poteva che manifestare apertamente questi sentimenti al termine delle batterie dei 100 stile libero ai Mondiali 2025 di Singapore. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, l’azzurro non è riuscito a esprimersi come avrebbe voluto.

Il 48.67 (26° crono dell’overall) è stato troppo alto e lontanissimo da quanto fatto vedere dal nostro portacolori nei giorni precedenti, considerando il 47.78 in apertura di staffetta 4×100 stile libero (suo personale). Una situazione che ai microfoni della Rai l’atleta nostrano ha provato a spiegare.

“Non stavo troppo bene, forse anche per qualcosa che ho mangiato a colazione. Ho sbagliato completamente gara e sinceramente mi dispiace molto perché il passaggio di turno era ampiamente alla mia portata. Purtroppo non si può fare nulla, spero di recuperare nei prossimi giorni“, ha raccontato D’Ambrosio.

Parole che fanno venire in mente quello che è accaduto nella squadra italiana con Nicolò Martinenghi, molto debilitato da questa situazione. Si spera che per il 18enne nostrano ci siano margini di recupero, pensando agli impegni in ottica staffetta.