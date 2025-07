Nuoto, Mondiali 2025: i favoriti gara per gara delle competizioni maschili

Dal 27 luglio al 3 agosto i Mondiali di nuoto in vasca lunga a Singapore monopolizzeranno la scena. Nella World Aquatics Championships Arena si prospetta acqua bianca, come si suol dire, e andiamo a scoprire quali possono essere i favoriti nelle gare che si susseguiranno a livello maschile.

STILE LIBERO

Nei 50 metri l’australiano Cameron McEvoy e il britannico Ben Proud metteranno in acqua la loro potenza ed esperienza, dovendosi però guardare dall’americano Jack Alexy e dal russo Egor Kornev. Nei 100 Alexy si candida al ruolo di “guastatore” nel confronto atteso tra il cinese Pan Zhanle (primatista del mondo) e il rumeno David Popovici (primatista europeo). Nei 200 sl Popovici è il favorito numero uno, cercando di avvicinarsi ulteriormente al record del mondo di Paul Biedermann. I rivali più accreditati dovrebbero essere l’americano Luke Hobson e il britannico Matthew Richards. Nei 400 sl il tedesco Lukas Maertens ad aprile ha fatto la storia, siglando il nuovo record del mondo di 3:39.96, primo uomo ad abbattere il muro dei 3’40” in vasca lunga su questa distanza. La coppia australiana Samuel Short ed Elijah Winnington potrebbe essere il vero ostacolo.

Negli 800 metri di questo stile l’irlandese Daniel Wiffen vorrà dare delle risposte dopo i Giochi Olimpici di Parigi, dovendosi guardare dallo statunitense Bobby Finke e dai tedeschi Maertens e Sven Schwartz. Nei 1500 sl Finke, primatista mondiale della distanza, è intenzionato a dare un’ulteriore dimostrazione. Wiffen e la coppia tedesca Florian Wellbrock/Schwartz andrà presa in considerazione, ricordando lo straordinario percorso del primo citato dei teutonici nelle acque libere (4 ori nella rassegna iridata del nuoto di fondo).

DORSO

Nei 50 metri il russo Kliment Kolesnikov vorrà alzare la voce, dopo essere stato escluso per troppo tempo dalle competizioni per le note vicende. Il connazionale Samusenko e lo statunitense Shaine Casas potrebbero fare il colpo. Nei 100 Thomas Ceccon dovrà guardarsi da tantissimi avversari: i russi Kolesnikov e Lifintsev, il cinese Xu Jiayu, il greco Apostolos Christou, il britannico Oliver Morgan, il sudafricano Pieter Coetze e l’ungherese Hubert Kos. Non ci si potranno permettere distrazioni. Nei 200 l’americano Jack Aikins e Kos potrebbero avere le carte migliori, vedremo se Ceccon, imprevedibile nel suo modo di gareggiare su questa distanza, farà saltare il banco.

RANA

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi lanceranno il guanto di sfida al bielorusso Ilya Shymanovich, al russo Ivan Kozhakin e al cinese Qin Haiyang per le medaglie nei 50 metri. Nei 100 il cinese Qin vorrà fare la differenza, Tete e il nuovo Ludovico Viberti vorranno ambire al massimo possibile, tenuto conto del tedesco Melvin Imoudu e dell’americano Campbell Mckean. Nei 200, privi del francese Leon Marchand, i giapponesi Ippei Watanabe e Yamato Fukasawa sfideranno il cinese Qin e l’australiano Zac Stubblety-Cook.

FARFALLA

Nei 50 metri lo svizzero Noè Ponti ha grandi ambizioni nell’unica vasca. Il francese Maxime Grousset e il canadese Ilya Kharun potrebbero essere i rivali principali. Nei 100 l’altro canadese Josh Liendo, abbattendo il muro dei 50″, vorrà mettersi il metallo più pregiato al collo, Grousset e Pontig gli altri candidati alla vetta. Nei 200, vista l’assenza di Kristof Milak e di Marchand, l’americano Luca Urlando cercherà di prendersi la scena, dovendosi prestare attenzione al connazionale Carson Foster e a Kharun.

MISTI

In questo format così particolare, il transalpino Marchand vorrà lasciare il segno. La decisione di dedicarsi solo ai misti è in funzione di quanto si vorrà fare di grande in acqua e l’asso francese ha in mente non solo di concretizzare la doppietta 200-400, ma se possibile far seguire la scritta “WR”. Nelle quattro vasche il britannico Duncan Scott e l’americano Casas dovrebbero essere gli avversari principali, mentre nelle otto Foster e il russo Ilya Borodin potrebbero essere i veri rivali.

STAFFETTE

Nelle prove a squadre USA, Australia e Cina dovrebbero essere le squadre più attrezzate nella 4×100 sl, mentre nella 4×200 sl americani e australiani dovranno guardarsi dai campioni britannici. Nella 4×100 mista i cinesi hanno argomenti validi per contendere lo scettro agli statunitensi.