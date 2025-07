Nuoto di fondo, Taddeucci in cerca del bis nelle 5 km dell’isola di Sentosa. Dubbi su Paltrinieri

Si tira il fiato quest’oggi prima di tornare a competere, prendendo atto delle temperature. La colonnina di mercurio è schizzata verso l’alto in queste giornate sull’isola di Sentosa a Singapore. Gli atleti hanno dovuto fare i conti con un contesto di gara molto al limite e i problemi legati alla balneabilità hanno creato non pochi malumori nei confronti della gestione di World Aquatics.

Troppe falle nell’organizzazione di un evento questo. Tuttavia, ci si trova ad affrontare una rassegna iridata e servirà fare di necessità virtù. È questo lo spirito nella squadra italiana, che dopo la giornata delle 10 km può fregiarsi di due argenti mondiali grazie a Gregorio Paltrinieri e a Ginevra Taddeucci. Entrambi si riproporranno domani nelle 5 km e sono le carte migliori del mazzo tricolore.

Su Paltrinieri, però, ci sono dei dubbi. Nella prova di ieri il carpigiano ha preso un colpo all’anulare della mano sinistra e al termine della 10 km era molto sofferente. Vedremo se la sua presenza sarà confermata o meno. Certo, Greg ci terrebbe a gareggiare, visto che quest’anno sulla distanza in questione qualcosa di buono l’ha fatto vedere. Il riferimento è all’oro europeo a Stari Grad (Croazia), in condizioni di acqua fredda che non ama. Lo stesso ragionamento vale per Taddeucci, oro anche lei nella rassegna continentale e desiderosa di replicare il podio conquistato in questa sede. La forma c’è e non resta che dar libero sfogo all’atto agonistico.

I competitors, indubbiamente, saranno altamente qualificati. Al maschile la coppia tedesca formata da Florian Wellbrock (oro mondiale nel 10 km) e da Oliver Klemet si presenta assai agguerrita, come anche quella magiara composta dal campione olimpico, Kristóf Rasovszky, e da David Betlehem, senza sottovalutare i francesi Sacha Velly e Marc-Antoine Olivier (argento mondiale nell’ultima edizione di Doha in questa specialità).

In ambito femminile, l’australiana Moesha Johnson andrà a caccia della doppietta, dopo il trionfo nella 10 km, volendo imitare da questo punto di vista l’olandese Sharon van Rouwendaal (oro nella 5 e nella 10 km nei Mondiali di Doha dell’anno passato). Cercherà riscatto l’infinita brasiliana Ana Marcela Cunha, fuori dal podio nella gara di ieri, e tra le più attese per questa 5 km.