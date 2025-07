Nuoto artistico, Ruggiero: “Medaglia inaspettata, biennio complicato”. Pelati: “Con Lucrezia è bellissimo”

Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato una splendida medaglia di bronzo nel duo tecnico ai Mondiali 2025 di nuoto artistico, replicando il risultato ottenuto lo corso 2 giugno agli Europei di Funchal. Gli azzurri sono saliti sul terzo gradino del podio con il punteggio di 228.0275, alle spalle dei russi Mayya Gurbanberdieva e Aleksandr Maltsev (233.2100, hanno gareggiato sotto bandiera neutrale) e gli spagnoli Luna Mireia Hernandez e Dennis Gonzalez Bon (230.4634).

Il 18enne di Lagosanto si è messo al collo il secondo alloro in questa rassegna iridata dopo il bronzo di lunedì nel singolo libero, mentre la 25enne ha festeggiato poche ore dopo la buona terza piazza conseguita nel preliminare del duet tecnico insieme a Enrica Piccoli e ha esultato con un nuovo compagno dopo il doppio oro del 2022 in coppia con Giorgio Minisini.

Lucrezia Ruggiero ha espresso la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Siamo felicissimi, questa medaglia è inaspettata. Per me è stato un biennio un po’ complicato, soprattutto per la mancata partecipazione con Linda Cerruti nel doppio alle Olimpiadi di Parigi dove non abbiamo potuto gareggiare perché ci siamo ammalate. È stato un periodo di completo cambiamento e sono molto orgogliosa del percorso effettuato dal punto di vista mentale e fisico. Filo si è affacciato per la prima volta in nazionale assoluta; ha cambiato vita, modo di lavorare, si è assunto responsabilità che noi abbiamo supportato e sostenuto. Ero consapevole che rappresentassi un esempio per lui, quindi mi sentivo doppiamente impegnata. Anche per me è stata una sfida. Non solo essere l’atleta che sono, ma anche mostrarmi come riferimento. È stato un anno di tante pressioni che si sono sciolte con questa medaglia“.

Raggiante anche Filippo Pelati: “L’emozione è sempre la stessa, anche se c’è più consapevolezza dopo il bronzo nel singolo. Questa medaglia ha tanto valore perché in coppia puoi condividere sforzi, fatica, aspettative, lacrime; farlo con Lucrezia, che stimo e ammiro moltissimo, è ancora più bello“.