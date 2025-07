Nuoto artistico, Italia in finale nel libero a squadre: azzurre col sesto punteggio. Cina in vetta in qualificazione

Ha preso il via la seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto artistico a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, è andata in scena la fase preliminare del programma libero delle squadre. Venti formazioni hanno proposto le loro routine a caccia del pass per la finale che si disputerà domani alle 12.32 italiane.

Presente anche l’Italia. Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti , Alessia Macchi, Beatrice Esegio, Valentina Bisi, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice hanno presentato un libero il cui tema era quello degli “Angeli e Demoni“. Le ragazze in vasca hanno rappresentato il momento in cui l’angelo si trasforma in demone. Percepire la tensione durante la battaglia e alla fine la scoperta che la pace non deriva dalla vittoria di una parte ma dall’accettazione reciproca di entrambe. È stato questo il filo conduttore dell’esercizio delle azzurre.

Le nostre portacolori hanno centrato l’obiettivo dell’atto conclusivo, siglando il sesto punteggio complessivo di 304.5067. 69.3000 il grado di difficoltà, con 130.9000 nell’impressione artistica e 173.6067 nell’esecuzione. La squadra tricolore cercherà di lavorare sui particolari per fare ancora meglio nella prova per le medaglie.

Cina davanti a tutti in questa qualificazione con una routine che ha riscosso grossi consensi tra i giudici, visto il 338.2167 totale. Alle spalle delle cinesi nell’overall troviamo la Spagna (329.4288) e il Giappone (327.9186). A completare la top-5 gli USA con 314.2542 e il Messico con 305.0511, immediatamente davanti alle italiane.