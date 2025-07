LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: si parte con i preliminari del duo tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella Diretta LIVE testuale dei preliminari del nuoto artistico, con il duo tecnico donne che sta per iniziare. I campionati mondiali di nuoto a Singapore sono iniziato ormai da diversi giorni, con l’Italia che ha ottenuto due medaglie grazie al nuoto di fondo: adesso tocca anche al nuoto artistico iniziare questa avventura per cercare di ottenere il risultato migliore possibile, e perchè no, puntare anche ad una medaglia.

Alle 8.00 (orario italiano) inizieranno dunque i preliminari del duo tecnico con Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli che saranno pronte a tuffarsi in acqua per cercare di qualificarsi alla fase successiva, per cercare di ottenere la medaglia che a Fukuoka Ruggiero ha ottenuto con Linda Cerruti: l’ambizione è la stessa di due anni fa.

Il programma di oggi del nuoto artistico si concluderà proprio con i preliminari del duo tecnico, visto che alle 4.00 (orario italiano) ci saranno anche quelli relativi al solo tecnico donne, dove l’Italia schiera Enrica Piccoli che, come detto poco fa, ci sarà anche per quanto riguarda il duo tecnico con la già citata campionessa Ruggiero. La coppia azzurra sarà la decima a tuffarsi in acqua visto che il programma vede, in ordine, le performance di Cuba, Cost Rica, Argentina, Brasile, Sud Africa, Macau, Indonesia, Hong Kong, Stati Uniti d’America, Italia, Repubblica Ceca, Grecia, Croazia, Malta, El Salvador, Uruguay, Australia, Perù, Ungheria, Uzbekistan, Georgia, Egitto, Slovacchia, Chile, Singapore, Colombia, Kazakistan, Gran Bretagna, Germania, Atleti Neutrali A, Ucraina, Messico, Atleti Neutrali B, Francia, Canada, Spagna, Giappone, Cina, Austria. Sono ben trentanove le coppie che gareggeranno per entrare nelle prime dodici, per poi partecipare alla finale di martedì 22 luglio.

Ovviamente, noi facciamo il tifo per le nostre Ruggiero e Piccoli che insceneranno un esercizio dal coefficiente di difficoltà di ben 36.9500, che è anche il più alto di tutto il preliminare di duo tecnico donne. L’Italia vuole fin da subito mantenere un livello alto visto che l’ambizione è tanta e la medaglia è un obiettivo chiaro: ricordiamo che Lucrezia Ruggero, nell’edizione scorsa dei mondiali, quelli del 2023 a Fukuoka, ha ottenuto l’argento insieme a Linda Cerruti e quest’anno vuole ripetersi se non addirittura migliorare con l’oro il risultato di due anni fa. L’intero preliminare sarà seguibile in Diretta LIVE su OA Sport! Buon divertimento a tutti.