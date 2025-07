Nuoto artistico, Enrica Piccoli settima nel solo tecnico femminile dei Mondiali. Oro a Xu Huiyan

A Singapore, sede dei Mondiali senior 2025 degli sport acquatici, è andata in scena la finale del solo tecnico femminile del nuoto artistico: settimo posto per l’azzurra Enrica Piccoli nella gara vinta dalla cinese Xu Huiyan, davanti all’atleta neutrale di passaporto bielorusso Vasilina Khandoshka ed alla spagnola Iris Tio Casas.

La medaglia d’oro ed il titolo iridato vanno alla cinese Xu Huiyan, che si impone con il punteggio di 272.9917, con 160.3917 per gli elementi e 112.6000 per l’impressione artistica. Piazza d’onore per l’atleta neutrale di passaporto bielorusso (Atleti Neutrali A) Vasilina Khandoshka, che si ferma a quota 260.5416 (153.9416+106.6000) a 12.4501.

Beffata la spagnola Iris Tio Casas, la quale deve accontentarsi del bronzo con 260.2917 (152.0917+108.2000), a 12.7000 dalla vetta, vedendo sfumare l’argento per meno di un quarto di punto. Settima posizione per l’azzurra Enrica Piccoli, che totalizza 240.2850, con 141.6350 per gli elementi e 98.6500 per l’impressione artistica, fermandosi a 32.7067 dall’oro.

CLASSIFICA FINALE SOLO TECNICO FEMMINILE

1 CHN – People’s Republic of China XU Huiyan 34.9500 160.3917 112.6000 272.9917

2 NAA – Neutral Athlete A KHANDOSHKA Vasilina 37.4000 153.9416 106.6000 260.5416 12.4501

3 ESP – Spain TIO CASAS Iris 33.9500 152.0917 108.2000 260.2917 12.7000

4 AUT – Austria ALEXANDRI Vasiliki 34.0000 149.1917 104.6500 253.8417 19.1500

5 GER – Germany BLEYER Klara 37.5500 152.5892 100.7000 253.2892 19.7025

6 JPN – Japan HIGA Moe 33.7500 148.2184 103.0000 251.2184 21.7733

7 ITA – Italy PICCOLI Enrica 33.3500 141.6350 98.6500 240.2850 32.7067

8 FRA – France TEMESSEK Romane 32.0500 145.1425 94.6500 239.7925 33.1992

9 NED – Netherlands STEENBEEK Marloes 34.5000 142.2917 96.3500 238.6417 34.3500

10 CAN – Canada LAMOTHE Audrey 33.5500 141.9508 94.6500 236.6008 36.3909

11 KAZ – Kazakhstan MAGRUPOVA Karina 33.5000 140.3699 93.1500 233.5199 39.4718

12 NAB – Neutral Athlete B GAYDAY Tatiana 34.7500 129.1625 99.4000 228.5625 44.4292