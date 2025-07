Nuoto, Alberto Razzetti e Federico Burdisso approdano nelle semifinali dei 200 farfalla ai Mondiali 2025

Buona la prima per Alberto Razzetti e Federico Burdisso. I due azzurri sono stati impegnati nelle batterie dei 200 farfalla dei Mondiali 2025 di nuoto in corsia. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena, il ligure e il lombardo hanno centrato l’accesso alle semifinali col 4° e 13° tempo, dovendo fare i conti con un contesto molto qualitativo.

Nonostante le assenze del primatista del mondo della distanza, Kristof Milak, e del campione olimpico, Leon Marchand, raramente si è visto un livello così alto fin dalle heat del mattino. Ciò è evidenziato dai tempi dei primi tre dell’overall: l’americano Luca Urlando davanti a tutti in 1:52.71 a precedere il polacco Krzysztof Chmielewski in 1:52.89 e il canadese Ilya Kharun in 1:53.74.

Razzetti ne ha dovuto prendere atto nell’ultima batteria nella quale era presente, concedendosi anche un po’ di gestione per quanto poi ha raccontato ai microfoni. Per questo, il suo quarto tempo ex aequo col cinese Chen Juner di 1:54.54, a 0.03 dal proprio personale e non distante dal record italiano di Burdisso (1:54.28), fa ben sperare.

Dovrà invece un po’mettere insieme le cose proprio Burdisso, qualificatosi col 13° crono di 1:56.08. Dopo un passaggio ottimo a 54.27 ai 100 metri, un calo abbastanza evidente nell’ultima vasca su cui il nuotatore nostrano dovrà riflettere se vorrà centrare l’accesso alla finale.