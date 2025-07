Nick Kyrgios promuove Sinner: “Con Alcaraz ha le redini del gioco, Djokovic è allo stremo”

Fino a un paio di settimane fa Nick Kyrgios era il più accanito detrattore di Jannik Sinner, lo aveva accusato a più riprese per la positività al Clostebol e aveva puntato il dito contro il numero 1 del mondo senza soste. Alla vigilia di Wimbledon c’è stata un’apertura e oggi il tennista australiano si è soffermato nuovamente sul fuoriclasse altoatesino in un’intervista concessa a TNT Sports: “Penso che Alcaraz e Sinner abbiano sicuramente le redini del gioco. Sono il cambio della guardia. Federer e Nadal se ne sono già andati e credo che lo sport ne abbia risentito”.

Nick Kyrgios ha poi analizzato lo stato di forma di Novak Djokovic, che affronterà proprio Sinner nella semifinale di Wimbledon: “Credo che Djokovic, e mi dispiace dirlo, sia allo stremo. È ancora un giocatore straordinario e può ancora competere, ma non so per quanto tempo. Penso che Alcaraz e Sinner porteranno avanti questo sport per i prossimi 10-15 anni”.

L’oceanico ha poi concluso: “Questi ragazzi hanno talenti incredibili. Il tennis è in una fase di grande crescita con questi due che si contendono i titoli del Grande Slam. Lo abbiamo visto al Roland Garros: è stata una delle finali migliori che questo sport abbia mai visto, quindi non ci resta che goderci il momento“.