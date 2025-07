MotoGP oggi in tv, GP Germania 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 11 luglio, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP di Germania, undicesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Sachsenring, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Il grande favorito della vigilia nella massima cilindrata è il leader della classifica iridata, Marc Marquez. Lo spagnolo, in sella alla Ducati ufficiale, sta dominando la scena quest’anno e l’affermazione di Assen (Paesi Bassi) ha rafforzato il concetto. Competerà poi su questa pista dovrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio, viste le vittorie in serie del passato.

Francesco Bagnaia, dal canto suo, deve trovare una soluzione ai problemi che lo attanagliano dall’inizio del 2025. Certo, farlo su un circuito che non è il migliore per lui non sarà affatto semplice. Non resta che capire quale sarà il suo rendimento, considerando il possibile inserimento di altri piloti come Marco Bezzecchi (Aprilia) oppure i piloti dei Team VR46, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, senza dimenticare che Alex Marquez stringerà i denti sarà nel fine-settimana.

Il venerdì del GP di Germania, undicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato tedesco.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 11 luglio

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche al Sachsenring (Germania) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP GERMANIA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208); non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8 della giornata di prove libere odierna.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista la copertura in chiaro, neanche in differita, su TV8.it della giornata di prove libere odierna.

Diretta Live testuale: OA Sport

