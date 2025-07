MotoGP, Marc Marquez: “Guido sereno in sella alla Ducati, questo è il segreto delle mie vittorie”

Semplicemente più forte. Marc Marquez ha trionfato nel 12° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il GP della Cechia è stato ancora una volta l’occasione per il Cabroncito di piantare la propria bandierina. Una superiorità imbarazzante quella di Marc sul tracciato di Brno che, lasciato sfogare nei primi giri Marco Bezzecchi (Aprilia), e quando è venuto il momento ha messo la freccia e salutato la compagnia.

Il fuoriclasse iberico ha così ottenuto la 70ª vittoria nella classe regina, l’ottava di quest’anno e la quarta su questa pista in carriera. Sono cinque doppiette di fila (Sprint Race+GP) che hanno stanno a certificare il dominio di Marquez nella massima cilindrata. Alle spalle dunque del pilota della Ducati ufficiale sono giunti Bezzecchi e un Pedro Acosta (KTM) sempre più convincente, mentre ai piedi del podio un Francesco Bagnaia ancora in difficoltà e lontano da quello che ci si aspetta da lui. Da sottolineare il settimo posto al ritorno in MotoGP di Jorge Martin, in sella all’Aprilia.

“Sicuramente è stata una prima parte di stagione super, specie negli ultimi week end. Dai test di Aragon, mi sono sentito ancor più a mio agio con la moto e sto guidando bene. Arriva ora la pausa estiva, restano 10 GP e dobbiamo continuare a lavorare“, ha dichiarato a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Mi sento tranquillo alla guida e questo mi aiuta a essere veloce con un po’ di margine. Questo mi ha permesso di vincere 5 GP in serie. Il fatto di andare sempre forte, in condizioni d’asfalto anche diverse, è molto importante. Non è una cosa scontata, visto che all’inizio della stagione sono entrato a far parte di un team nuovo e alla fine ho compreso il metodo di lavoro di Ducati Factory“.

Vacanze in vista, visto che si tornerà a competere in Austria dal 15 al 17 agosto, con Marc sempre più leader della classifica mondiale con 381 punti, 120 in più del fratello Alex (oggi caduto) e 168 di margine su Bagnaia.