MotoGP, Marc Marquez fa doppietta anche a Brno. Bezzecchi 2°, Bagnaia fuori dal podio

Archiviati i problemi di ieri nella Sprint legati alla pressione delle gomme, Marc Marquez conferma la sua schiacciante superiorità a Brno e vince anche il Gran Premio di Cechia 2025, dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Per il fuoriclasse spagnolo arriva dunque la quinta doppietta consecutiva ed il successo numero 70 in top class (96 complessivi nel Motomondiale), centrando inoltre l’ottava vittoria dell’anno con la GP25 del team ufficiale Ducati.

Numeri che testimoniano il dominio impressionante del 32enne di Cervera, ormai sempre più vicino alla conquista del nono titolo mondiale in carriera. Quest’oggi Marc ha preceduto al traguardo l’Aprilia di un ottimo Marco Bezzecchi, efficace sin dai primi giri e capace di guidare la corsa per alcune tornate prima di dover cedere il passo al catalano.

Il podio è stato completato in terza posizione dalla KTM di Pedro Acosta, che ha firmato così il miglior risultato della stagione in una gara lunga (ieri è arrivato secondo nella Sprint) riuscendo a resistere nel finale al forcing tardivo di un anonimo Francesco Bagnaia, relegato in quarta piazza perdendo una posizione dopo l’altra dalla pole position e usufruendo anche della caduta di Enea Bastianini (in quel momento 4° ed in grande rimonta) per rimanere in quota.

Da segnalare il buon settimo posto del campione mondiale in carica Jorge Martin con l’Aprilia al rientro dal lungo stop per infortunio, oltre al ritiro di Alex Marquez (che rischia anche una penalità da scontare nel prossimo GP in Austria) dopo un contatto con Joan Mir. Si arriva dunque alla pausa estiva dopo 12 round con Marc Marquez leader del campionato con un vantaggio impressionante di 120 punti su Alex Marquez, 168 su Bagnaia, 225 su Bezzecchi, 239 su Di Giannantonio, 242 su Morbidelli, 257 su Acosta e 272 su Zarco.

CLASSIFICA GP CECHIA MOTOGP 2025

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’04.628 169.8

2 20 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 40’06.381 169.7 1.753

3 16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’07.994 169.6 3.366

4 13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 40’08.507 169.5 3.879

5 11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’14.673 169.1 10.045

6 10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’15.667 169.0 11.039

7 9 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 40’20.448 168.7 15.820

8 8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’21.999 168.6 17.371

9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 40’22.791 168.5 18.163

10 6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’23.297 168.5 18.669

11 5 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 40’24.409 168.6 19.781

12 4 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 40’25.406 168.4 20.778

13 3 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 40’25.589 168.3 20.961

14 2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 40’26.532 168.3 21.904

15 1 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 40’27.191 168.2 22.563

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 40’29.357 168.1

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 40’32.268 167.9 27.640

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 40’32.938 167.8 28.310

Non classificati

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 11’33.792 168.2 15 giri

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’00.704 161.1 20 giri

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’00.801 161.0 20 giri

Non completa il primo giro

30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA