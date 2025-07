MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”

Consapevole di essere uscito fin troppo presto dalla corsa al titolo (sono 126 i punti di distacco da Marc Marquez), Francesco Bagnaia si approccia alla seconda metà della stagione con l’obiettivo di battere perlomeno Alex Marquez e confermarsi così vice-campione del mondo, provando a vincere il maggior numero possibile di gare e trovare finalmente un po’ di fiducia sulla GP25 per poi ripartire da zero nel 2026.

Pecco, nei primi dieci round del Mondiale MotoGP 2025, ha vinto solamente la gara lunga di Austin grazie alla caduta del compagno di squadra rimediando per il resto tante delusioni. Il torinese non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio neanche su due piste estremamente favorevoli come il Mugello ed Assen, quindi servirà una vera impresa per primeggiare questo weekend in Germania.

“Ad Assen abbiamo fatto altri step in avanti sia in qualifica che nella gara lunga. Nella Sprint ho fatto un po’ più di fatica ma anche in questa occasione, come al Mugello, sono partito molto forte e ho fatto una buona prima parte di gara. Poi in bagarre, ho iniziato a perdere confidenza sull’avantreno e ho dovuto alzare il ritmo. Questo del Sachsenring è un tracciato molto molto particolare, capiamo dove possiamo essere rispetto ai più veloci”, dichiara il tre volte campione iridato al sito ufficiale della Ducati.